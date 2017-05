Le Service de police de Laval fait appel à la population pour retrouver Daniel Condrea, 24 ans, qui est porté disparu depuis le 23 mai.

Monsieur Condrea a quitté son domicile du quartier Pont-Viau au courant de la journée, mardi, sans son cellulaire, son argent et ses médicaments.

Ses proches ne l’ont pas revu depuis et s’inquiètent pour sa sécurité, notamment parce qu’il doit prendre sa médication. Il ne s’agit pas d’un comportement habituel de sa part.

Le jeune homme se déplace en transport en commun. Au moment de sa disparition, il portait un chandail noir à manches courtes avec un capuchon et des sandales brunes.

Description et information

Daniel Condrea est un jeune homme qui parle français. Il mesure 1 mètre 79 (5 pieds 9 pouces) et pèse environ 68,2 kilogrammes (150 livres). Il a les cheveux bruns et yeux bleus.

Toute information permettant de retracer ce citoyen lavallois sera traitée confidentiellement via la ligne info 450 662-INFO (4636) ou le 911, en mentionnant le dossier LVL 170524 026.