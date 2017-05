Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) [CARTE] Des endroits plus propices aux collisions?

Géolocaliser les accidents de la route permet de repérer des endroits possiblement à risque pour les automobilistes. TC Media a réalisé une carte interactive des collisions de 2011 à 2015, le genre d’étude que réalisent le ministère des Transports (MTQ) et la Sûreté du Québec (SQ) pour améliorer le bilan routier.

2) Grève en construction: plusieurs manifs et une loi spéciale

Pendant que des milliers de grévistes de la construction manifestaient dans plusieurs villes du Québec, jeudi, le premier ministre Philippe Couillard a fait savoir qu’il donnait jusqu’à lundi matin aux parties pour s’entendre sur le renouvellement des conventions collectives, à défaut de quoi il enclenchera le processus d’adoption d’une loi spéciale.

3) Trudeau participe au sommet du G7 en Sicile

Les dirigeants des pays du G7, dont le premier ministre du Canada Justin Trudeau, sont réunis à Taormine, sur la côte est de la Sicile, en Italie.

4) Le gendre de Trump sous la loupe du FBI

L’enquête sur l’ingérence de la Russie dans la plus récente élection présidentielle américaine et sur la possible collusion entre le Kremlin et l’équipe de campagne de Donald Trump implique dorénavant le gendre de ce dernier, Jared Kushner.

5) Les Penguins rejoignent les Predators en finale de la Coupe Stanley

Les Penguins auront la chance de rester les rois de la banquise. Chris Kunitz a complété un doublé à 5:09 en deuxième prolongation et Pittsburgh a prévalu 3-2 dans un match ultime face aux Sénateurs d’Ottawa, hier, accédant ainsi à la finale de la coupe Stanley.