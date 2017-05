MONTRÉAL — La chanteuse américaine Alicia Keys et le mouvement canadien de défense des droits des Autochtones ont partagé un prix remis par l’organisation Amnistie internationale, samedi.

Amnistie internationale leur a décerné le prix «Ambassadeur de la Conscience 2017» lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à l’Astral de Montréal.

Ce prix est remis annuellement à un artiste et à un militant qui s’est levé contre l’injustice, a inspiré plusieurs personnes et fait avancer la cause des droits de la personne.

Mme Keys, qui a obtenu 15 prix Grammy au cours de sa carrière, est connue pour sa philanthropie. Elle a notamment cofondé une société sans but lucratif visant à fournir des traitements et des soins aux familles touchées par le VIH en Afrique et en Inde.

Amnistie internationale a reconnu la lutte du mouvement canadien de défense des droits des Autochtones contre la discrimination et pour l’amélioration des conditions de vie dans les communautés autochtones.

Le prix a été accepté par quatre militantes: Melissa Mollen Dupuis, Widi Larivière, Delilah Saunders et Melanie Morrison.