MONTRÉAL — Deux jeunes hommes ont été poignardés dans une bagarre impliquant plusieurs individus, en fin de soirée samedi, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

Un conflit, dont les motifs sont inconnus, a éclaté vers 23h dans un logement de l’avenue Walkley.

Deux hommes de 18 et 19 ans ont subi des blessures, l’un au bras, et l’autre plus sérieuses au haut du corps. On ne craint pas pour leur vie.

Aucune arrestation n’a été effectuée, alors que l’enquête se poursuit.