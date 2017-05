La course à la chefferie conservatrice a été extrêmement serrée entre Andrew Scheer et Maxime Bernier. Le premier a fini par l’emporter avec un pourcentage d’appuis de 50,95 pour cent à l’échelle nationale, le 27 mai. Voici une ventilation des résultats pour chaque province et territoire, selon les données disponibles sur le site internet du Parti conservateur, le 28 mai 2017.

—

Québec

1- Maxime Bernier: 55,62 pour cent

2- Andrew Scheer: 44,38 pour cent

Alberta

1- Maxime Bernier: 53,07 pour cent

2- Andrew Scheer: 46,93 pour cent

Colombie-Britannique

1- Andrew Scheer: 52,94 pour cent

2- Maxime Bernier: 47,06 pour cent

Manitoba

1- Maxime Bernier: 50,55 pour cent

2- Andrew Scheer: 49,45 pour cent

Nouveau-Brunswick

1- Andrew Scheer: 60,33 pour cent

2- Maxime Bernier: 39,67 pour cent

Terre-Neuve-et-Labrador

1- Maxime Bernier: 56,58 pour cent

2- Andrew Scheer: 43,42 pour cent

Nouvelle-Écosse

1- Andrew Scheer: 56,91 pour cent

2- Maxime Bernier: 43,09 pour cent

Ontario

1- Andrew Scheer: 51,85 pour cent

2- Maxime Bernier: 48,15 pour cent

Île-du-Prince-Édouard

1- Andrew Scheer: 70,8 pour cent

2- Maxime Bernier: 29,2 pour cent

Saskatchewan

1- Andrew Scheer: 73,8 pour cent

2- Maxime Bernier: 26,2 pour cent

Yukon

1- Andrew Scheer: 53,94 pour cent

2- Maxime Bernier: 46,06 pour cent

Territoires du Nord-Ouest

1- Maxime Bernier: 56,9 pour cent

2- Andrew Scheer: 43,1 pour cent

Nunavut

1- Maxime Bernier: 71,43 pour cent

2- Andrew Scheer: 28,57 pour cent

—

Source: Parti conservateur du Canada, 28 mai 2017