OTTAWA — Le nouveau chef du Parti conservateur a réuni ses députés et sénateurs lundi matin à Ottawa pour leur livrer un discours.

Andrew Scheer a répété son appel à l’unité du week-end.

Dans la salle, les candidats défaits dans cette course ont été félicités et consolés avant que n’entre le nouveau leader. Une fois au podium, M. Scheer a remercié ses adversaires, particulièrement Maxime Bernier qui ne lui a cédé la place qu’au dernier et 13e tour de vote.

Chaudement applaudi à plusieurs reprises, M. Scheer souriait beaucoup et rougissait souvent, alors que la salle scandait son prénom.

Il a attaqué de front le gouvernement de Justin Trudeau — un «mal temporaire», d’après lui. Et lorsqu’il a promis une meilleure option, quelqu’un dans la salle lui a lancé, à la blague, «qui?», rappelant que l’élection de ce député peu connu lui a valu la manchette «Andrew qui?» dans un journal de Toronto.

De l’autre côté des portes, les libéraux insistaient sur l’appui d’une certaine frange du membership conservateur qui est, selon eux, responsable de la victoire du nouveau chef du parti.

Andrew Scheer n’aurait pas pu devancer — de justesse — Maxime Bernier sans le vote de ceux qui veulent interdire le droit à l’avortement, selon Pablo Rodriguez. Le whip du gouvernement Trudeau cite, entre autres, les commentaires du week-end de Brad Trost, un des deux candidats au leadership conservateur dont le seul cheval de bataille était le retour de l’interdiction de l’avortement.

Mais interrogé à son tour lundi matin, M. Trost s’est montré très prudent, refusant de dire ce qu’il attend maintenant de son nouveau chef et lui assurant son appui à «110 pour cent».