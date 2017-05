Ottawa prolonge de quatre ans encore la participation canadienne au sein de la force multinationale qui assure la sécurité maritime et la lutte au terrorisme en mer Rouge, dans les golfes d’Aden et d’Oman, et dans l’océan Indien.

Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a annoncé lundi que la participation canadienne aux opérations de contre-terrorisme et de sécurité maritime dans le cadre de cette opération Artemis se prolongera jusqu’au 30 avril 2021.

Avec ce prolongement, les Forces armées canadiennes sont autorisées à déployer un maximum de 375 militaires et à fournir une frégate de classe Halifax une fois tous les deux ans et un avion de patrouille maritime CP140 Aurora à chaque année. Le gouvernement canadien allouera jusqu’à 131,4 millions $ pour financer cette prolongation de quatre ans, indique le ministère de la Défense dans un communiqué.

La force multinationale déploie dans cette vaste région des navires et des systèmes de surveillance pour intercepter des transports d’armes et de drogues. Le Canada devra aussi veiller à l’application la résolution 2317 du Conseil de sécurité des Nations unies relative à l’embargo sur les armes et à l’interdiction concernant les importations et les exportations de charbon de bois de Somalie.

Le ministre Sajjan indique que le Canada est impliqué dans cette région depuis 2001, dans le cadre de diverses opérations. Le pays a par ailleurs terminé récemment sa troisième rotation à titre de commandant de cette Force opérationnelle multinationale.

Le ministère de la Défense soutient que l’an dernier, la Force opérationnelle multinationale a saisi et détruit près de 2700 kg de narcotiques et plus de 3300 armes.