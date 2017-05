HALIFAX — Les électeurs de la Nouvelle-Écosse sont appelés aux urnes, mardi, pour décider s’ils accordent de nouveau leur confiance aux libéraux de Stephen McNeil ou s’ils préfèrent du changement.

Les plus récents sondages laissent croire que les intentions de vote n’ont pas beaucoup évolué depuis le début de la campagne, il y a un mois.

Selon un coup de sonde mené dimanche par Mainstreet/iPolitics, si l’on exclut les indécis, les libéraux obtiendraient 41 pour cent d’appuis, contre 33 pour cent pour les progressistes-conservateurs et 22 pour cent pour les néo-démocrates. Le sondage a été mené auprès de 1200 électeurs.

La marge d’erreur étant de 2,81 points de pourcentage, cela signifie que les libéraux pourraient obtenir de 38 à 44 pour cent des voix, les conservateurs de 30 à 36 pour cent et les néo-démocrates de 19 à 25 pour cent.

À la dissolution de la législature, le 30 avril, les libéraux détenaient 34 sièges, les conservateurs 10 et les néo-démocrates cinq; on comptait un indépendant et un siège vacant.

Les libéraux avaient été élus en 2013 après 15 ans dans l’opposition et un tout premier gouvernement néo-démocrate dans cette province. Ils ont fait campagne depuis un mois sur la «croissance économique durable», promettant notamment de réduire les dépenses et la fiscalité d’un milliard de dollars en quatre ans, tout en aidant davantage les citoyens les plus vulnérables.

Les progressistes-conservateurs misent sur une prévision de croissance économique «optimiste», promettant des dépenses massives sans renouer avec les déficits. Les néo-démocrates, de leur côté, promettent de nouvelles dépenses, mais au détriment du déficit zéro.