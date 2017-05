Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Le Syndicat des cols bleus de Montréal mis sous tutelle

Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal a été placé sous tutelle par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Un administrateur a été nommé pour assumer la direction de l’organisation pour une période indéterminée.

2) Dale Bracewell: «De nouvelles options pour la marche, le vélo et les transports collectifs»

Depuis 2015, la moitié des déplacements effectués à Vancouver se font à pied, à vélo et en transport en commun, un objectif du plan de transport qui a été atteint cinq ans à l’avance. Et de tous les modes de transport, c’est la bicyclette qui a connu la plus grande croissance depuis ces deux années. Le directeur de la planification des transports de la Ville de Vancouver, Dale Bracewell, est de passage à Montréal pour le Festival Go vélo et fait le point sur les bons coups de ce plan.

3) Rivière d’idées pour l’eau de Montréal

Ressusciter de vieilles rivières, installer des compteurs d’eau ou bannir les bouteilles d’eau. Plusieurs idées ont été lancées mardi, à la Maison du développement durable, quand des élèves de l’école secondaire Robert-Gravel ont interrogé des spécialistes de la question de l’eau et des élus municipaux. Voici un aperçu des enjeux abordés lors la rencontre publique pilotée par l’organisme Environnement JEUnesse.

4) Québec songe à étirer les vacances payées

Les employés assujettis à la Loi sur les normes du travail pourraient bien bénéficier d’une semaine supplémentaire de vacances payées. Québec songe en effet à augmenter le nombre minimal de congés payés dans la Loi sur les normes du travail, à l’instar de l’Ontario.

5) À prendre en note pour le Festival de jazz

Le Festival international de jazz de Montréal, grand événement de l’été, comptera de nombreux concerts gratuits. Les trois plus importants se dérouleront sur la scène TD à la place des Festivals.