Le dossier de Jonathan Bettez, accusé de possession et de distribution de pornographie juvénile, a une fois de plus été reporté. La cause sera de retour en cour le 14 juin au palais de justice de Trois-Rivières.

L’accusé n’était pas présent en cour mercredi matin, mais il a fait savoir par son avocat qu’il souhaitait que sa cause fasse l’objet d’une enquête préliminaire. Cette étape a notamment pour but d’évaluer la force de la preuve.



Rappelons que Bettez est considéré comme l’un des principaux suspects dans l’enlèvement et le meurtre de Cédrika Provencher. À ce jour, aucune accusation relativement à cette sordide histoire n’a été déposée à l’encontre du prévenu. L’homme a toutefois été arrêté en août 2016 pour possession et distribution de pornographie juvénile.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont retrouvé sur son ordinateur des traces de près de 1 000 fiches à titres évocateurs et dans lesquelles de jeunes filles âgées de 3 mois à 12 ans subissent des agressions sexuelles.