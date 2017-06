KAHNAWAKE, Qc — Une opération policière est en cours dans la réserve mohawk de Kahnawake, au sud-ouest de Montréal, après qu’une automobile ait percuté la façade d’un établissement licencié de la route 138 pendant la nuit de jeudi.

L’incident s’est produit au H2O Saloon Bar & Grill dont l’immeuble est situé à environ 600 mètres des limites de la ville de Châteauguay.

Les circonstances de l’incident ne sont pas encore connues et on ignore s’il a fait des blessés.

Il semble que l’automobile qui ait causé de lourds dégâts à l’établissement n’ait pas de plaque d’immatriculation.

Des agents des Peacekeepers de Kahnawake et de la Sûreté du Québec (SQ) sont sur les lieux. La scène attire de nombreux regards d’automobilistes se dirigeant vers le pont Honoré-Mercier à l’heure de pointe matinale, ce qui cause un important ralentissement de la circulation sur la route 138 vers l’est.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a annoncé sur son compte Twitter la prise en charge de l’enquête et qu’un communiqué sera émis vers 8h30.