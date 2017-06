SENNETERRE, Qc — Deux pêcheurs ont trouvé la mort cette semaine dans les eaux d’une pourvoirie de l’Abitibi-Témiscamingue.

La Sûreté du Québec (SQ) a écarté la possibilité que les deux hommes aient été victimes d’actes criminels. Il semble donc qu’ils se soient noyés dans des circonstances qui restent à établir, toutefois.

La SQ n’a pas encore identifié les deux pêcheurs mais tout indique qu’ils étaient des résidents des États-Unis. Dans un stationnement voisin du lac, des véhicules portant des plaques d’immatriculation des États de New York et du New Jersey ont été aperçus.

Mardi dernier, en compagnie d’autres pêcheurs, les deux hommes avaient entrepris une excursion de pêche dans la Pourvoirie du Lac Camachigama située au sud-est de Senneterre.

La SQ affirme qu’après un incident, un cadavre a été tiré de l’eau. Celui de l’autre homme a été repêché par des agents de la SQ le lendemain, mercredi.

Un coroner s’apprête à décider si des autopsies seront pratiquées sur les deux corps.