TORONTO — Justin Trudeau sera aux côtés des animateurs américains Kelly Ripa et Ryan Seacrest lorsqu’ils amorceront leur visite au Canada, lundi.

Le talk-show matinal «Live With Kelly and Ryan» recevra le premier ministre comme premier invité, alors qu’ils tourneront pendant deux jours à Niagara Falls, en Ontario.

Les autres invités attendus à l’émission de lundi incluent l’actrice Tatiana Maslany de la série «Orphan Black» et la chanteuse américaine Erin Bowman.

L’épisode de mardi accueillera le juge d’«America’s Got Talent» Howie Mandel, la vedette de «Cars 3» («Les bagnoles 3») Nathan Fillion et les artistes musicaux French Montana et Swae Lee.

Ce ne sera pas la première visite de l’émission dans cette ville touristique. Des épisodes y avaient été tournés en 1996, alors que l’émission s’appelait «Live With Regis and Kathie Lee», puis en 2006, lorsque Kelly Ripa s’était déjà jointe à l’équipe.

«Live With Kelly and Ryan» est diffusé sur les ondes de CTV et ABC.