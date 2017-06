Alors que le Festival Western de Saint-Tite est impliqué dans une procédure judiciaire qui pourrait mettre en danger sa survie, plusieurs voix s’élèvent pour défendre l’événement, qui attire près de 600 000 personnes.

Le directeur général de Tourisme Mauricie, André Nollet, n’a pas manqué de souligner publiquement l’«appui indéfectible» de son organisation pour cet événement aux retombées majeures pour la région: «Nous sommes bien conscients de la controverse dans laquelle le Festival se retrouve. Cet événement est dans nos gênes depuis belle lurette et on se doit de l’appuyer. Il constitue un événement phare en Mauricie et ce ne sont pas les hurluberlus de Montréal, qui n’y comprennent rien et qui n’y connaissent rien, qui vont venir dicter ce qui va se faire en Mauricie.»

Pour le moment, Tourisme Mauricie a acquiescé à la demande du FWST de le supporter sur Facebook. «On l’a fait et s’il y a autre chose, on va être bien présent.»

Rappelons qu’un professeur de Montréal a déposé une demande d’injonction pour l’annulation du rodéo prévu aux festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal prétextant que pareil événement contrevient à la nouvelle Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal a été adoptée par le gouvernement du Québec en décembre 2015.

La demande d’injonction met en cause la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, la Ville de Montréal, TKNL et le Festival Western de Saint-Tite. Le processus devant les tribunaux pour la demande d’injonction devait se dérouler rapidement au cours du mois de juin.

Si elle est approuvée par le tribunal (la prochaine étape se déroulera le 16 juin prochain), la cause pourrait servir de jurisprudence pour le Festival western de St-Tite (FWST) et les 25 autres rodéos en province selon le directeur général du FWST, Pascal Lafrenière.

«Nous prenons le dossier plus qu’au sérieux. On va se défendre parce que ça fait 50 ans que ça va bien. On veut préserver le sport, notre culture, on veut préserver un événement qui génère 50 M$ en retombées économiques seulement pour Saint-Tite», indique Pascal Lafrenière.