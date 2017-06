Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Élections législatives: pourquoi les Français de Montréal votent?

Après avoir élu un nouveau président de la République, les Français vont élire 577 députés qui intégreront les rangs de l’Assemblée nationale à Paris. Fait peu répandu dans le monde, les électeurs français installés au Québec vont eux-aussi choisir leur élu (les 3 et 17 juin) qui représentera les Français vivant en Amérique du Nord.

2) Next City Vanguard 2017: À la recherche de projets urbains inspirants

Quel sera le prochain projet qui permettra à Montréal d’inspirer les communautés d’ici et d’ailleurs? La réponse pourrait bien se trouver aujourd’hui au terme du Big Idea Challenge organisé dans le cadre de l’événement Next City Vanguard 2017.

3) «On ne rouvre pas la Constitution», dit Trudeau

Justin Trudeau s’est empressé, hier, de crever le ballon constitutionnel de Philippe Couillard, avant même que ce dernier n’ait présenté sa Politique d’affirmation du Québec et des relations canadiennes.

4) 911: les réseaux devront être modernisés d’ici 2020

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) demandera aux entreprises de téléphonie et de services sans fil de moderniser leurs réseaux afin d’être prêts à offrir des services 9-1-1 de prochaine génération d’ici la fin de 2020. Il pourra éventuellement être possible d’envoyer des messages textes d’urgence.

5) Trump retire les États-Unis de l’Accord sur le climat

Le président américain, Donald Trump, a annoncé hier qu’il retire les États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat conclu en décembre 2015. Plusieurs voix ont décrié cette décision. Le maire de Pittsburgh est particulièrement irrité.