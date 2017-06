Alors que le Canada fête son 150e anniversaire, le Musée canadien de l’histoire présentera une exposition qui jette un regard sur l’immigration au pays au cours de cette même période.



Canada: Jour 1 se veut une occasion de présenter l’expérience personnelle de différents immigrants, ainsi que les similitudes et différences entre ceux-ci, au fil des époques, durant un siècle et demi. Images d’archives, histoires orales, histoires écrites, œuvres originales et objets y sont présentés.



La nouvelle exposition, présentée durant l’année de célébration du 150e anniversaire de la Confédération, veut faire découvrir des récits individuels de différents immigrants, de la fin du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui, de leurs premières démarches à leurs impressions en passant par les expériences vécus.



Le tout est présenté en cinq zones, débutant par la transition, l’arrivée, les rencontres, mais aussi amenant le visiteur à mener une réflexion et à se mettre à la place d’un immigrant qui vivrait sa première journée au Canada. Chaque section présente aussi une installation d’art contemporain.



«C’est vraiment une exposition centrée sur l’idée, l’expérience de l’immigration qui est pleine de première», évoque la conservatrice en métiers d’art, design et culture populaire, Laura Sanchini, rappelant que ceux qui y arrivent découvrent un nouveau pays, et vivent de nouvelles expériences, voient de nouveaux paysages.



Les rencontres y sont nombreuses. Des histoires positives, négatives, des peurs, des aventures, l’interaction entre des personnes à des moments clés durant l’immigration, différentes facettes y sont abordés.



«Pour nous, c’est aussi important de présenter les voix de l’histoire de l’immigration au Canada et enrichir les connaissances des canadiens», conclut Mme Sanchini.



L’exposition itinérante a été réalisée par le Musée canadien de l’immigration du Quai 21, à Halifax. Elle sera présentée au Musée canadien de l’histoire du 2 juin au 7 janvier.