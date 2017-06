Une famille lavalloise aurait pu vivre des moments très angoissants en début de semaine alors qu’une fillette avait installé une chaise sur une petite table, afin d’avoir accès à la piscine, dans la cour arrrière. Heureusement, elle n’a pas mis son plan à exécution.

Son père, Maxime Lemelin, a publié une photo et un court message sur sa page Facebook, afin de rappeler aux parents qu’un accident peut se produire très rapidement.

«Ça c’est le setup que ma fille de 6 ans s’est fait dans la cours pendant qu’on avait le dos tourné. Par chance il n’est rien arrivé. Je me suis dit que si ça pouvait peut-être juste prévenir quelques choses de graves à quelqu’un que je connais, bien ça valait la peine de faire ce post. On pense toujours que ça arrive aux autres mais gardez l’œil ouvert les amis», a-t-il écrit.

À ce jour, la publication a été partagée plus de 26 000 fois, dont par la Croix-Rouge, et Maxime Lemelin a récolté plus de 900 commentaires.