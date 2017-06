OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a révélé vendredi les détails d’un concours que lancera le gouvernement fédéral pour pousser les villes à se moderniser.

Le Défi des villes intelligentes doit permettre à cinq municipalités de développer un projet innovateur, a précisé le premier ministre lors d’un discours au congrès de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), qui réunit plus de 1900 maires et conseillers municipaux des quatre coins du pays.

La première édition du Défi des villes intelligentes sera lancée cet automne. Des prix de 50 millions $ pour le meilleur projet, de 10 millions $ pour deux villes de plus petite taille et de 5 millions $ pour une communauté rurale ou éloignée et une communauté autochtone seront remis aux municipalités gagnantes.

L’idée est inspirée d’un concours similaire aux États-Unis. Le gouvernement fédéral avait déjà annoncé en avril dernier qu’il verserait 300 millions $ sur 11 ans pour la création d’un fonds qui servira à développer des villes intelligentes.

Le gouvernement compte tenir trois éditions de ce concours annuel.

Justin Trudeau a assuré, vendredi, que «les villes de l’avenir seront intelligentes».

«Est-ce que ça se traduira par de la fibre optique entre chaque résidence et chaque commerce? Des routes et des feux de circulation intelligents? Ou encore des réseaux de distribution d’énergie décentralisés qui fonctionnent dans les deux sens? À vous de décider.»