LAVAL, Qc — La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) se dotera samedi d’un nouveau président ou d’une nouvelle présidente, dans le cadre de son congrès à Laval.

Quatre candidats, trois hommes et une femme, tentent de succéder à Josée Bouchard, qui a occupé cette fonction au cours des huit dernières années.

Miville Boudreault, président de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Richard Flibotte, président de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, Alain Fortier, président de la Commission scolaire des Découvreurs, et Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes, se font la lutte.

Josée Bouchard, qui avait succédé à André Caron en 2009, dit quitter avec le sentiment du devoir accompli, ayant mené de «grosses batailles», dont celle des compressions budgétaires d’un milliard $ dans le réseau.

Elle se félicite par ailleurs d’avoir pu empêcher, avec son équipe, l’abolition des commissions scolaires.

Élue scolaire depuis 1994, et vice-présidente de la Fédération pendant six ans, Josée Bouchard dit avoir investi beaucoup d’énergie dans son travail, qui a été «très exigeant et prenant».

La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Louise Chabot, a tenu à saluer le «travail remarquable» de Josée Bouchard.

Selon Mme Chabot, elle a toujours eu à coeur de défendre avec vigueur et dynamisme l’école publique.

La présidente de la CSQ rappelle que, même si le milieu de l’éducation a été gravement malmené durant les dernières années, Josée Bouchard «n’a jamais lâché».