MONTRÉAL — Les plus grands experts de pointe dans le domaine de la recherche sur le cancer du sein sont réunis à Montréal samedi, dans le cadre du tout premier forum annuel de la Fondation du cancer du sein.

Ils échangent sur les plus récentes avancées médicales et scientifiques, et sur la prévention.

La nanorobotique, l’intelligence artificielle, l’immunothérapie et les traitements de pointes sont au nombre des thèmes et des enjeux abordés au cours de la journée.

Au Québec, une femme sur neuf reçoit un diagnostic de cancer du sein à chaque année.

La présidente-directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec, Nathalie Tremblay, livre un message d’espoir: les chances de survie, à 87 pour cent maintenant, se sont nettement améliorées.

Mme Tremblay insiste par ailleurs sur l’importance pour les femmes de 50 ans et plus, et même plus jeunes, de passer des examens annuels pour dépister les traces d’un cancer du sein.