MONTRÉAL — Alors que le Parti libéral du Québec est réuni en conseil général samedi à Trois-Rivières, le leader parlementaire adjoint de la Coalition Avenir Québec, Éric Caire, presse le premier ministre Philippe Couillard de bannir à vie Marc-Yvan Côté de sa formation politique.

Selon M. Caire, Philippe Couillard doit montrer «la porte de sortie» à Marc-Yvan Côté, comme l’avaient fait en 2005 le premier ministre du Canada, Paul Martin, ainsi que son lieutenant québécois Jean Lapierre.

Éric Caire estime qu’au cours de la dernière semaine, les Québécois ont pu constater l’amitié «profonde et sincère» entre Philippe Couillard et Marc-Yvan Côté. Ce dernier est actuellement visé par plusieurs chefs d’accusation, notamment pour fraude envers le gouvernement et corruption.

Le député caquiste souligne que M. Couillard, dès son retour en politique en 2012, avait promis de la transparence et de l’intégrité. Maintenant, il doit passer à l’action, ajoute-t-il.