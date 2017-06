TORONTO — L’un des candidats en lice dans la course à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD) a jeté l’éponge, samedi, et a prétendu que certains membres du parti ne voulaient pas le voir gagner.

Dans une vidéo partagée samedi sur YouTube, M. Stogran déplore que les travaux internes du NPD soient «fondamentalement défectueux».

Il reproche au parti d’avoir placé des «obstacles majeurs» sur le chemin des candidats qui souhaitaient rebâtir le parti avec la base militante.

M. Stogran, un ancien officier militaire qui a servi en Afghanistan, a ajouté que le NPD ne pourrait jamais former le gouvernement sans se réformer lui-même — et il ne croit plus que cela est possible.

Il reste maintenant cinq candidats dans la course à la succession de Thomas Mulcair, qui s’était fait montrer la porte par les membres après un résultat électoral décevant pour le parti en 2015.