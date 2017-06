QUÉBEC — Une passante a découvert le corps d’un homme dans la rivière St-Charles près de la marina St-Roch vers 17 h 30 samedi, selon le Service de police de la Ville de Québec.

Un enquêteur et des techniciens en identité judiciaire se sont déplacés sur les lieux en soirée.

Une enquête est en cours afin d’établir les causes et les circonstances du décès et une autopsie sera effectuée.

On ignorait samedi soir, l’identité de l’homme.