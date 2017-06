Le corps de Maximilien Frenette est celui qui a été trouvé en fin d’après-midi, dans la rivière Saint-Charles à proximité du Pont Dorchester.

Le lieutenant du Service de police de la Ville de Québec a confirmé l’identité de la victime au Journal de Québec tard hier soir.

C’est une passante qui a découvert le corps qui flottait dans l’eau, vers 17h30. Des recherches avaient été effectuées dans ce secteur jeudi par le SPVQ, mais sans succès.

Une dizaine de policiers et pompiers ont été nécessaires afin de récupérer le corps, qui était encore sur la berge vers 19h, en attente des enquêteurs.

Un membre de la famille de Maximilien Frenette a entendu l’appel des policiers et est aussitôt venu sur place. «Depuis jeudi, je marche le long des berges avec des chiens et on n’a rien trouvé. J’espère juste que ce n’est pas lui», avait exprimé avec émotion Sébastien Fleury, lors de notre passage sur place.

Maximilien Frenette, 19 ans, était porté disparu depuis le 26 mai dernier.