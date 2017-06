MONTRÉAL — Un cabinet d’avocats montréalais a déposé une demande d’action collective jeudi dernier, au Palais de justice de Montréal, au nom d’un consommateur qui estime avoir été lésé par certains prix affichés sur des produits vendus dans les marchés d’alimentation Maxi et Maxi & Cie du Québec.

Dans la demande soumise par le cabinet Perrier Avocats au greffe de la Cour supérieure au nom de Patrick Gosselin, une permission d’action collective en dommages et intérêts est adressée à l’encontre des sociétés Loblaws et Provigo distribution, responsables des bannières Maxi et Maxi & Cie.

Patrick Gosselin conteste la validité de la réclame «GROS format/Économisez 25 pour cent» des magasins Maxi et Maxi & Cie du Québec et les économies réelles réalisées par les clients qui ont acheté ce format de viande.

Il affirme avoir remarqué le 25 avril dernier dans un Maxi de la Montérégie que le prix de ce format n’était pas inférieur à celui du format régulier. Malgré sa plainte, M.Gosselin affirme que les erreurs ont persisté le mois dernier à ce magasin et qu’il les a aussi relevées dans des magasins de quelques autres villes du Québec.

En attendant la décision de la Cour supérieure sur l’autorisation de cette action collective, le cabinet d’avocats invite les consommateurs à conserver leurs preuves d’achat de viande «GROS format» de chez Maxi et Maxi & Cie.