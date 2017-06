Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Commission Chamberland: Denis Coderre avoue avoir «pété une coche»

Lorsqu’il a appris qu’une copie d’un constat d’infraction le concernant était dans les mains d’un journaliste, le maire de Montréal, Denis Coderre, a affirmé avoir «pété une coche» en appelant le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

2) Un site pour connaître l’historique de son loyer

Un nouveau site internet permet désormais aux locataires de rendre public leur loyer, afin de faciliter la recherche de logement.

3) Barack Obama a carte blanche pour son discours mardi à Montréal

De quoi va parler l’ex-président américain à son auditoire québécois, alors que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) affirme lui avoir laissé «carte blanche» pour l’allocution qu’il donnera aujourd’hui?

4) Tous vos statuts pourront être retenus contre vous

En matière de droit, les publications Facebook sont de plus en plus acceptées comme preuve devant la Cour. Quelques causes se règlent uniquement avec une publication Facebook en preuve. De plus en plus de juristes avertissent leurs clients de ne pas laisser déferler leur état d’âme sur les réseaux sociaux, car sur la toile, tout est public.

5) Les Predators égalent la série finale 2-2

Frédérick Gaudreau a marqué son troisième but de la finale, Pekka Rinne a brillé en repoussant 24 tirs et les Predators de Nashville ont été en mesure de vaincre les Penguins de Pittsburgh 4-1, lundi soir, lors du quatrième match de la finale de la coupe Stanley. Les Predators égalent ainsi la série finale 2-2, après avoir tiré de l’arrière 2-0.