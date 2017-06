MOOSE JAW, Sask. — Les Snowbirds des Forces armées canadiennes ont annoncé la reprise de leur saison de spectacles aériens après qu’elle eut été suspendue le mois dernier afin de leur permettre de s’entraîner davantage.

Le calendrier de formation de l’équipe avait été atrophié en raison des températures peu clémentes.

L’escadron de démonstration aérienne s’est depuis soumis à deux semaines d’entraînement intensif avec deux répétitions par jour à Moose Jaw, le quartier général de la 15e Escadre en Saskatchewan.

Le chef de l’équipe, le major Patrick Gobeil, a déclaré par voie de communiqué, mardi, que les Snowbirds s’étaient remis «aux normes strictes de (leurs) spectacles», exprimant sa reconnaissance pour le «soutien et la compréhension des organisateurs, des bénévoles et des spectateurs».

Les Snowbirds participeront au festival de Dundurn, qui prendra place les 10 et 11 juin.

L’équipe et ses avions emblématiques blancs, bleus et rouges exécute des acrobaties aériennes dynamiques partout au Canada et aux États-Unis depuis 1971.