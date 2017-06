OTTAWA — La nouvelle politique de défense du Canada prévoit une hausse des budgets militaires de 13,9 milliards $ au cours des 10 prochaines années, mais l’essentiel de ces sommes ne sera pas dépensé avant les prochaines élections en 2019, a indiqué mercredi le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan.

Les responsables soutiennent que ce délai d’allocation est nécessaire pour s’assurer que l’argent sera disponible au moment opportun. Mais ceux qui attendaient impatiemment de nouveaux investissements en défense craignent maintenant que ce délai puisse permettre au gouvernement de changer d’avis un jour, dans un effort plus large pour réduire son déficit. Ainsi, le gouvernement conservateur avait présenté sa politique de défense en 2008, mais avait dû rapidement revoir ses promesses de dépenses, en adoptant des mesures d’austérité budgétaire.

La très attendue nouvelle politique de défense du Canada, dévoilée mercredi, prévoit que les nouvelles sommes promises serviront notamment à recruter 5000 militaires supplémentaires et à rehausser la capacité du Canada, notamment pour lutter contre les cyberattaques. On savait déjà qu’Ottawa prévoit acquérir 88 nouveaux avions de chasse: on confirme qu’il achètera aussi des drones armés pour mener des opérations aériennes.

Le gouvernement libéral souhaite par ailleurs accorder plus de ressources pour soutenir le personnel, en particulier les militaires blessés ou malades, ainsi que leurs proches.

La nouvelle politique de défense du Canada, élaborée depuis un an, représente la première mise à jour, en plus de dix ans, des Forces armées canadiennes. Les libéraux souhaitent rehausser considérablement la capacité militaire du Canada pour trois raisons: tensions croissantes entre les puissances mondiales, nature différente des conflits, et avancées technologiques extrêmement rapides.

Pressions de Washington

Cette nouvelle politique est dévoilée alors que le Canada et d’autres pays membres de l’OTAN subissent les pressions de Washington pour porter leurs budgets consacrés à la défense à deux pour cent de leur PIB. Le Canada consacre actuellement environ un pour cent de son PIB à la défense, en queue de peloton de l’OTAN, avec quelques autres pays.

Dans sa nouvelle politique de défense, Ottawa soutient cependant que le Canada sous-évalue depuis des années sa contribution réelle, en ne prenant pas en compte des dépenses engagées par d’autres ministères pour des enveloppes comme le maintien de la paix ou les prestations pour anciens combattants. Par conséquent, le budget canadien de la Défense serait plutôt cette année d’environ 1,19 pour cent du PIB, et atteindrait 1,4 pour cent d’ici 2026-2027, estime le gouvernement.

En chiffres réels, cela signifie que le budget de la Défense passera d’environ 18,9 milliards $ cette année à 32,7 milliards $ en 2026-2027 — avec la plus forte hausse, du moins à court terme, prévue en 2020-2021. Ces hausses tiendraient compte du fait que le gouvernement commencera éventuellement à dépenser pour l’achat de 15 nouveaux navires militaires, qui devaient coûter à l’origine 26 milliards $, mais dont la facture estimée atteint maintenant 60 milliards $.

Ottawa compte aussi finalement acheter ses 88 nouveaux avions de chasse, qui pourraient coûter au total entre 15 et 19 milliards $, soit beaucoup plus que les 9 milliards prévus par les conservateurs pour 65 chasseurs F-35.