MONTRÉAL — Une visite comme celle de Barack Obama et de Justin Trudeau au Liverpool House de Montréal, mardi, est un énorme plus pour le restaurant et «vaut de l’or» en matière de relations publiques pour les deux politiciens, estime le professeur de communications et de relations publiques Luc Dupont.

L’ex-président américain et le premier ministre canadien ont soupé ensemble dans l’établissement fort prisé du quartier de la Petite-Bourgogne, tout juste après le discours à guichets fermés offert par M. Obama au Palais des congrès de la métropole.

Selon M. Dupont, l’impact de cette visite pour le restaurant est plus efficace que la publicité traditionnelle et aura une longue durée de vie dans l’esprit des gens.

Et pour MM. Obama et Trudeau, la spontanéité qui se dégage de la photo des deux hommes attablés, diffusée sur le compte Twitter du premier ministre mardi, «vaut de l’or» en politique, tranche le professeur de l’Université d’Ottawa, spécialisé aussi en médias et en marketing.

On sent qu’il s’agit de deux amis qui partagent un bon moment: une image positive qui reste dans la mémoire des gens, estime-t-il.

M. Dupont souligne que la ligne de démarcation entre la politique et le ‘star-système’ est de plus en plus mince et que les deux hommes jouent le jeu à la perfection.

Le Liverpool House était déjà un restaurant très fréquenté, et le temps d’attente pour les réservations était déjà long. La visite de haut niveau de mardi ne va pas remplir soudainement un restaurant qui l’était déjà. Mais il lui assure de rester en tête des gens et de demeurer sur la liste sélecte des restaurants à la mode, fait remarquer le professeur.