Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Durcissement du règlement sur les calèches

Le maire Denis Coderre a présenté hier le nouveau règlement sur les calèches. Parmi les mesures annoncées, les calèches ne pourront plus être de sortie si la température excède 28°C, alors qu’avant la limite était fixée à 30°C.

2) L’injonction contre le rodéo de Montréal retirée

Après de multiples oppositions, le rodéo prévu dans le cadre du festival western NomadFest et du 375e anniversaire de Montréal aura bel et bien lieu. Une entente de principe est survenue hier entre le promoteur TKNL, la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, le Festival Western de Saint-Tite et un groupe d’opposants représenté par le professeur de droit Alain Roy.

3) Eau potable et hydrocarbures: 230 villes déposent un règlement

Les municipalités qui réclament une meilleure protection de leurs cours d’eau face à l’exploitation des hydrocarbures franchissent un pas de plus: 230 d’entre elles déposent collectivement devant le gouvernement du Québec leur règlement, qui établit une distance minimale de 2 kilomètres entre une source d’eau potable et des puits gaziers ou pétroliers.

4) Trump aurait dit à l’ex-patron du FBI que l’enquête sur la Russie nuisait à sa présidence

L’ex-directeur de la police fédérale américaine (FBI), James Comey, témoignera sous serment aujourd’hui que Donald Trump lui a demandé de «dégager (ce) nuage» portant ombrage à sa présidence en déclarant publiquement que M. Trump n’est pas visé personnellement dans les enquêtes sur les possibles liens de son équipe de campagne avec des responsables russes.

5) Les changements d’adresse simplifiés grâce à deux Québécois

Avec leur application gratuite Moving Waldo, deux jeunes Québécois simplifient la (pénible) tâche des changements d’adresse. Un service qui est le bienvenu à l’aube du 1er juillet.