Le Service de police de Laval réclame l’aide de la population pour retrouver Gabrielle Dubuc, 17 ans, qui a été vue pour la dernière fois le 4 juin après avoir quitté le domicile d’un ami pour retourner chez elle.

L’adolescente n’est jamais rentrée depuis. Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité. Elle pourrait se trouver sur le territoire de Laval ou de Montréal.

Au moment de sa disparition, elle avait un sac gris de marque Adidas avec elle.

Description et information

Gabrielle Dubuc est une jeune fille blanche au teint foncé qui parle français. Elle mesure 1 mètre 70 (5 pieds 7 pouces) et pèse environ 86,4 kg (190 livres). Elle a les cheveux et yeux bruns.

Toute information permettant de retracer cette adolescente sera traitée confidentiellement via la ligne info 450 662-INFO (4636) ou le 911, en mentionnant le dossier LVL 170605 006.