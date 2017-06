OTTAWA — Les sommes allouées par Ottawa pour son programme national de garderies ne pourront pas être utilisées par les provinces pour financer leurs programmes existants.

En vertu du cadre national qui doit être dévoilé lundi, le gouvernement de Justin Trudeau souhaite plutôt que les provinces et territoires utilisent ces sommes pour de nouvelles places réservées spécifiquement aux familles à faible revenu et aux enfants de moins de six ans.

Un décret ministériel du cabinet manitobain révèle les grandes lignes du cadre national qui doit être dévoilé lundi, lorsque les premiers ministres des provinces et territoires seront réunis à Ottawa pour signer les ententes de financement individuelles avec le gouvernement fédéral.

Un porte-parole du ministre du Développement social, Jean-Yves Duclos, a indiqué que ce cadre doit être discuté lundi, sans donner plus de détails.

Le cadre national énonce les principes généraux qui devront guider au cours des 10 prochaines années le financement du programme fédéral de garderies, annoncé en mars: qualité, accessibilité, tarifs abordables et inclusion.

Ottawa prévoit allouer 7 milliards $ sur 10 ans à ce programme — en commençant par 500 millions $ cette année, pour atteindre éventuellement 870 millions $ par année d’ici 2026.