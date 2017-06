Le Service de police de Laval (SPL) confirme que Mohamad Achraf Maatoug, âgé de 26 ans, a été arrêté, le 7 juin, dans la région de Vancouver, lui qui est soupçonné d’avoir commis le meurtre perpétré au bar Le Moomba, le 18 mai dernier.

Cette nuit-là, vers 3h15, une bagarre avait éclaté entre différents individus à l’intérieur de ce bar situé au Centropolis, près du boulevard Saint-Martin et de l’autoroute 15. Durant cette dispute violente, le suspect aurait poignardé la victime avec une arme blanche, avant de fuir les lieux.

La mort de la victime avait été constatée à l’hôpital, peu de temps après. À la suite de cet incident, le suspect faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien.

Des démarches sont actuellement entreprises pour ramener Mohamad Achraf Maatoug à Laval où il devrait comparaître au palais de justice sous une accusation de meurtre.

Le SPL tient à souligner la collaboration des policiers du Vancouver Police Department et de la Gendarmerie royale du Canada pour leur assistance dans les recherches et l’arrestation de cet individu réputé violent et armé.

Également, toute information permettant de faire progresser l’enquête sera traitée confidentiellement via la ligne info 450 662-INFO (4636) ou le 911, en mentionnant le dossier LVL 170518 009.