Saint-Jérôme a annoncé le lancement d’une ligne téléphonique de signalement pour son nouveau Bureau de l’intégrité professionnelle et administrative (BIPA).

Les citoyens, les employés et les ex-employés ainsi que les fournisseurs et les sous-traitants peuvent dès maintenant composer le 450 431-0031 ou le 1 888 332-0031 pour communiquer avec les enquêteurs du BIPA, dont l’inspecteur général est Jacques Duchesneau.

À l’instar des Villes de Montréal et de Laval de même que de l’UPAC, Saint-Jérôme dispose d’un numéro qui permettra au BIPA de recevoir des renseignements concernant un acte présumé répréhensible commis par une personne ou une entreprise en lien avec la Ville de Saint-Jérôme.

«J’ai hâte de pouvoir tourner la page sur ce chapitre peu glorieux dans l’histoire de la Ville, mais je refuse de le faire tant que nous ne serons pas allés jusqu’au bout et que nous n’aurons pas récupéré l’argent volé aux contribuables», a insisté le maire de Saint-Jérôme, Stéphane Maher.

Celui-ci encourage les gens à transmettre au BIPA toute information permettant de récupérer des dizaines de millions en argent et d’empêcher que d’autres fraudes, malversations ou comportements malhonnêtes n’affectent les fonds publics.

Confidentiel

Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la confidentialité des personnes qui feront un signalement. À cet égard, les employés du BIPA offriront un accompagnement aux lanceurs d’alerte. En ce qui concerne les employés de la Ville de Saint-Jérôme, celle-ci s’engage à les protéger en annulant toute forme de représailles contre eux, dont menace, intimidation, harcèlement, discrimination, présomption, déclaration et tout comportement ou intervention ayant trait à un renvoi, à une rétrogradation, à une suspension ou à une mesure portant atteinte à leur emploi ou à leurs conditions de travail.

De nombreux appels attendus

«Je suis persuadé que la ligne téléphonique générera un fort volume d’appels, a déclaré Jacques Duchesneau. Nous sommes prêts à passer à l’action. Les citoyens et les employés sont invités à jouer un rôle actif dans le resserrement de l’intégrité à Saint-Jérôme et à signaler tout comportement inacceptable, reprochable et inéquitable. Personne ne doit être un témoin du silence. Je le dis souvent : à quoi bon être le premier à le voir si on est le dernier à le dire? Je souhaite que les lanceurs d’alerte nous fassent confiance.»

Rappelons qu’en décembre dernier, l’ancien directeur du Service de l’ingénierie a plaidé coupable devant le conseil de l’Ordre des ingénieurs du Québec d’avoir toléré un stratagème dolosif. Ainsi, la Ville détenait de nouveaux éléments lui permettant d’agir.

Mandat du BIPA

Le BIPA, qui relève du Service de police de Saint-Jérôme, devient le troisième bureau au Canada à être créé par une administration pour développer et assurer son intégrité.

Le BIPA a pour mandat d’assurer la surveillance de l’octroi et de la gestion de tous les contrats de la Ville de Saint-Jérôme et d’aider à récupérer les sommes injustement payées par les citoyens depuis 20 ans. Il vise également à renforcer la vigilance des employés et de la population par de la formation et de la sensibilisation pouvant prévenir tout acte répréhensible ou toute pratique interdite en matière d’éthique et d’intégrité.