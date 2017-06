L’organisme Échec au crime offre une récompense pouvant aller jusqu’à 2 000$ comptant pour toute information permettant la saisie de fentanyl et/ou l’arrestation de trafiquant.

Rappelons que cette drogue est 40 fois plus puissante que l’héroïne. Sur la photo ci-jointe, une fiole contient la dose mortelle d’héroïne alors que l’autre contient celle de fentanyl.

La consommation de cette drogue cause une détresse respiratoire. En 2016, c’est plus de 550 décès en Colombie-Britannique qui ont été enregistrés en raison de la consommation de fentanyl. On en dénombre une centaine au Québec.