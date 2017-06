MONTRÉAL — Sivaloganathan Thanabalasingam devrait rentrer d’ici deux semaines dans son pays d’origine sans avoir subi de procès. Le processus pour le retour au Sri Lanka de l’homme accusé en 2012 du meurtre de sa femme a été enclenché, a indiqué le ministère de l’Immigration lors d’une audience, vendredi.

Thanabalasingam a obtenu en avril un arrêt des procédures criminelles intentées contre lui en raison des trop longs délais écoulés entre son arrestation et la date prévue pour son procès. Il avait invoqué avec succès l’arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada.

Le jour même de sa libération, il avait été arrêté et détenu par l’Agence des services frontaliers du Canada, car un ordre de déportation avait été émis contre lui.

Vendredi avait lieu à Montréal un contrôle des motifs de détention devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

L’homme avait préalablement indiqué qu’il souhaitait rentrer dans son pays d’origine. Il était arrivé au Canada en tant que réfugié.

Lors de l’audience de vendredi, il a confirmé qu’il ne cherchait plus la protection du Canada et qu’il ne craignait plus que sa vie soit en danger au Sri Lanka.

Le ministère de l’Immigration, par la bouche de son avocate Ewa Staszewicz, a fait savoir que les démarches avaient été entreprises auprès du Sri Lanka pour que Thanabalasingam obtienne un document de voyage et qu’un billet d’avion serait bientôt acheté pour un départ d’ici environ deux semaines.

Un appel demeure toutefois pendant contre lui, car la Couronne avait porté en appel le jugement qui avait ordonné l’arrêt des procédures.