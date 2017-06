CHURCHILL, Man. — Le seul transport terrestre pour se rendre à Churchill, dans le nord du Manitoba, a été suspendu indéfiniment et ne devrait pas reprendre jusqu’à l’hiver.

Cela signifie que les 900 résidants seront isolés pendant plusieurs mois, car la ligne de chemin de fer sert à acheminer la nourriture et plusieurs fournitures à la communauté qui est située aux abords de la baie d’Hudson.

En raison de l’arrêt du service ferroviaire, les biens devront donc être transportés par voie aérienne pour les prochains mois, ce qui est beaucoup plus coûteux.

Omnitrax, l’entreprise qui possède la ligne du chemin de fer, affirme que des inondations ont submergé plusieurs sections de la voie ferrée.

La compagnie ajoute avoir arrêté le service de train depuis le 23 mai en raison de dommages importants.

«Selon une analyse préliminaire, la plate-forme de la voie ferrée a été emportée à 19 endroits par les eaux», a expliqué Omnitrax dans un communiqué, vendredi.

«De plus, 5 ponts sont visiblement endommagés, alors qu’une trentaine de ponts et 600 ponceaux nécessitent une évaluation de leur infrastructure», a précisé la compagnie.

Cette interruption de service ferroviaire survient alors que la saison touristique estivale est sur le point de débuter.

La propriétaire d’un hôtel a déclaré cette semaine être déjà aux prises avec de nombreuses annulations de la part de clients, en plus de vivre des problèmes d’approvisionnement.

Par ailleurs, VIA Rail a indiqué, vendredi soir, que ses trains passagers ne circulent plus entre Gillam et Churchill et que ses services reprendront «lorsque des inspections de l’infrastructure auront été réalisées et que la voie ferrée sera à nouveau fonctionnelle».

Cependant, les services de VIA Rail continuent d’être offerts entre Winnipeg et Gillam.