MONTRÉAL — L’ensemble des corps de police du Québec et l’Association des directeurs de police du Québec tiennent jusqu’au 15 juin une opération nationale pour contrer la vitesse au volant.

Dans le but de sensibiliser les usagers de la route sur l’importance de respecter les limites de vitesse, les patrouilleurs interviendront de façon accrue sur tout le territoire québécois.

La vitesse demeure l’une des principales causes d’accidents au Québec. Depuis 2012, la vitesse fait chaque année, en moyenne, 130 morts, 470 blessés graves et 7000 plus légers.

De son coté, la Société de l’assurance automobile du Québec mène une nouvelle campagne sur le thème de la vitesse. Celle-ci vise à démontrer de façon «virtuelle» les effets physiques de la vitesse, notamment la distance de freinage et la force de l’impact. Le déploiement de la campagne sur le terrain se fera pendant tout l’été dans plusieurs festivals du Québec.