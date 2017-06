MONTRÉAL — Les propriétaires de chiens consacrent en moyenne 42 minutes de plus à la marche et au jogging chaque semaine que les autres Québécois, révèle un sondage réalisé pour le compte de l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux (AMVQ).

Selon la présidente de l’AMVQ, Valérie Trudel, un million de compagnons canins aident à lutter contre la sédentarisation au Québec — et ce chiffre est en croissance.

La docteure Trudel relève que l’exercice profite autant aux chiens qu’à leurs maîtres, leur permettant à tous deux de maintenir un poids santé et de faire des rencontres, entre autres.

Les chiens actifs s’avèrent également plus calmes et moins enclins à développer des problèmes de comportement, précise l’Association, qui tient une campagne visant à valoriser la marche et à réclamer un meilleur aménagement urbain en ce sens.

À l’occasion de son lancement, samedi, l’AMVQ s’est associée avec «Ça marche Doc!» afin d’organiser une marche sur les plaines d’Abraham.

Dans le cadre de cette campagne intitulée «Le chien est le meilleur ami de l’homme et de sa santé», les médecins de l’AMVQ remettront à leurs patients sur quatre pattes une prescription d’activité physique.

Les vétérinaires pour petits animaux réclament notamment des sentiers balisés à cet effet dans tous les parcs provinciaux, de même qu’un aménagement urbain qui prévoit des rues arborées, des parcs de proximité, de larges trottoirs et des abreuvoirs.