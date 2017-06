BEEBE PLAIN, Vt. — En vente: une maison dotée de murs en granite, avec un décor des années 1950, qui bénéficie de la protection de l’armée canadienne et américaine, 24 heures sur 24.

La maison d’environ 650 mètres carrés est séparée en cinq logements actuellement vacants, mais sa caractéristique principale est qu’elle est située directement sur la frontière entre le Vermont et le Québec.

Vendre une résidence qui jonche deux pays s’avère un défi pour le couple de propriétaires.

La maison, qui a un coût de rénovation estimé à 600 000 $, est affichée au prix de 109 000 $. Sa structure est solide, mais elle a besoin de beaucoup de travaux.

Et il y a l’enjeu de la frontière. Il y a plusieurs années, c’était tout à fait naturel et normal d’habiter sur une frontière, a soutenu Brian DuMoulin, qui a grandi dans la maison à l’époque où les gens ne se posaient pas trop de questions en passant d’un pays à l’autre.

Maintenant, c’est plutôt différent, a-t-il admis, puisque «tout le monde est stressé là-dessus».

La maison, connue localement sous le nom Old Stone Store, avait été construite par un commerçant qui voulait vendre ses produits aux fermiers américains et québécois. Brian DuMoulin et sa femme, Joan, en ont hérité il y a environ 40 ans.

Le couple septuagénaire canado-américain qui vit désormais près de Morgan, au Vermont, espère vendre la maison pour déménager en Ontario, plus près de la famille.

Le village Beebe Plain est une communauté englobée dans la ville de Derby, au Vermont, qui couvre une partie américaine et une partie québécoise, la ville de Stanstead.

Il a été au centre des nombreux changements apportés dans la foulée du 11 septembre 2001.

Les rues résidentielles qui étaient autrefois ouvertes ont été bloquées par des barrières et la rue près de la bibliothèque et de la salle d’opéra Haskell est maintenant parsemée de pots de fleurs — bien que les Canadiens peuvent encore pénétrer dans l’entrée américaine de la bibliothèque sans avoir à passer par la douane.

La maison des DuMoulin est située directement de l’autre côté de la rue principale de Stanstead, près d’où sont établis les agents douaniers des deux pays.

Troy Rabideau, du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, a indiqué que les agents savaient qui vivaient là, mais il a admis qu’il est difficile de suivre la situation.

«Nous faisons du mieux que nous pouvons pour y garder un oeil. Nous faisons ce que nous avons à faire, la sécurité d’abord, mais nous voulons aussi l’appui des résidants», a-t-il indiqué.

Brian DuMoulin dit que normalement, les agents des deux pays savent qui ils sont, mais il est arrivé parfois des problèmes lorsqu’ils avaient des invités.

La maison des DuMoulin a une entrée dans les deux pays.

Rosemary Lalime, l’agente immobilière du couple, dit avoir fait visiter la maison dix fois depuis le début de l’année, jusqu’en mai. Tous les visiteurs sauf un provenaient des États-Unis.