L’équipe de Sur Le Radar tourne son regard vers l’hôtel Bonaventure de Montréal qui accueillera le gratin financier, économique et politique de la province et du pays au cours de la 23e Conférence de Montréal organisée par le Forum économique international des Amériques. La fin de la session parlementaire à Québec et l’opposition du Sénat au projet de loi C-44 figurent aussi à son menu.

Conférence de Montréal

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, prononcera lundi le discours d’ouverture de la 23e Conférence de Montréal qui se déroulera jusqu’à mercredi. Son collègue des Finances, Bill Morneau, sera l’un des conférenciers de la séance inaugurale qui portera sur les transitions de l’économie mondiale. L’ancien premier ministre fédéral Jean Chrétien doit présenter la séance portant sur «les perspectives d’investissement dans un monde en transition».

Mardi, Michel Venne de l’Institut du Nouveau Monde animera un atelier portant sur la croissance des inégalités qui constitue un «terreau fertile pour la montée du populisme». Quelques diplomates québécois de haut rang s’interrogeront sur «l’avenir des accords commerciaux impliquant le Québec».

Le lendemain, on note un atelier sur le commerce progressiste, animé par l’ancien chef de cabinet de Robert Bourassa, John Parisella, qui accueillera parmi ses conférenciers la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland. En après-midi, le prince de Monaco, Albert II, prononcera un discours sur les «nouvelles responsabilités pour un nouveau monde.

Le temps des vacances (parlementaires)

Vendredi marquera la fin de la session à l’Assemblée nationale. Les différents groupes parlementaires en profiteront pour dresser un bilan.

Les contrats au MTQ

Mais les députés ne retourneront pas dans leur circonscription avant de se faire une opinion sur la gestion des contrats au ministère des Transports. La vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, présentera mercredi son deuxième rapport sur ce sujet. Un premier rapport publié en mars avait permis de découvrir des lacunes dans le mode d’attribution des contrats.

C-44

Le Sénat pourrait bien scinder divers éléments du projet de loi C-44 sur la mise en oeuvre du dernier budget fédéral, ce qui pourrait retarder la création de la Banque d’infrastructure, une perspective qui est loin de réjouir le gouvernement Trudeau.

Services de garde

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, rencontrera lundi ses homologues provinciaux et territoriaux pour discuter des services de garde. Le Québec n’assistera pas à cette rencontre.

Révolutions

«You say you want a revolution. Well, you know, We all want to change the world», chantaient les Beatles. La Révolution sera le thème de l’exposition du même nom qui se déroulera au musée des Beaux-Arts de Montréal à compter du 17 juin. Le musée en fera une présentation à l’occasion d’une conférence de presse, mardi.

La Baie d’Hudson

La Compagnie de la Baie d’Hudson, qui a annoncé jeudi qu’elle supprimerait 2000 emplois, en incluant certaines mises à pied déjà annoncées en février, tient son assemblée des actionnaires à Toronto, jeudi.

Un raz-de marée macroniste ?

Le nouveau président de la République française pourrait bien compter sur une majorité absolue à l’Assemblée nationale au terme du second tour des élections législatives qui se dérouleront dimanche dans l’Hexagone. Selon les dernières projections fondées sur les résultats du premier tour, la République en marche et ses alliés du MODEM pourraient obtenir plus de 400 sièges, loin devant la coalition Les Républicains-UCI-Divers droite à qui on prévoit une récolte entre 70 et 110 sièges.