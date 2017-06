VANCOUVER — Parmi dix pays offrant des régimes publics de santé, le Canada était en 2015 le deuxième où il en coûtait le plus cher pour se procurer des médicaments qui traitent six maladies courantes telles le diabète et l’hypertension.

L’auteur d’une étude à cet effet, le professeur Steve Morgan de l’Université de la Colombie-Britannique, a découvert que les dépenses annuelles per capita pour ces médicaments ont été de 23 $ en Nouvelle-Zélande à 171 $ en Suisse. Elles se sont élevées à 158 $ au Canada.

L’étude du professeur Morgan, qui est publiée lundi dans le Journal de l’Association médicale canadienne, relève que le financement de l’achat de médicaments varie beaucoup au Canada.

Un grand nombre de Canadiens disposent d’une assurance privée alors que d’autres, comme les Québécois depuis 1997, ont un régime public. Cependant, plusieurs Canadiens ne sont pas assurés.

L’étude constate que le Canada n’encourage pas assez la réduction des prix, tant pour les médicaments d’origine que pour les génériques.

Steve Morgan déplore que les prix des médicaments génériques vendus au Canada soient parmi les plus élevés au monde en raison, notamment, d’un plus faible volume d’achat.

L’étude affirme aussi que des millions de Canadiens se privent de médicaments dont ils ont pourtant besoin pour rester en santé en raison de leur incapacité à en assumer les coûts.