WASHINGTON — Un nouveau sondage révèle que Justin Trudeau est plutôt bien vu par les Américains — du moins pour la moitié d’entre eux qui savent de qui il s’agit.

Le sondage de Public Policy Polling révèle que 31 % des répondants ont une «opinion favorable» du premier ministre canadien, et 20 % une opinion défavorable. M. Trudeau, élu il y a plus d’un an et demi, était cependant inconnu de 49 % des personnes sondées, en fin de semaine dernière.

Les perceptions ont aussi tendance à suivre les allégeances politiques aux États-Unis: 43 % des répondants qui se disent démocrates ont un bonne opinion du premier ministre canadien, et 15 % une mauvaise opinion; par contre, chez les partisans républicains, 12 % ont une opinion positive et 28 % une opinion négative.

L’avantage net de 11 points obtenu par M. Trudeau en termes d’opinions favorables globales se compare à celui d’Angela Merkel, qui était cependant plus connue des répondants — à 61 %. La chancelière allemande décroche 36 % d’opinions favorables contre 25 % défavorables.

La première ministre britannique, Theresa May, était aussi connue que M. Trudeau des répondants américains, mais les opinions à son sujet étaient plus partagées: 27 % se disaient favorables à la leader conservatrice, contre 21 % défavorables.

Emmanuel Macron, tout nouveau président français, était quand même connu de 43 % des répondants; 25 % avaient une opinion favorable et 18 % défavorable du fondateur d’«En marche!».

Le sondage révèle par ailleurs que tous ces leaders étrangers obtiennent des notes supérieures à Donald Trump: 40 % ont une opinion favorable du président américain, contre 54 % qui ne l’apprécient pas.

Le sondage Public Policy Polling a été mené par téléphone et par internet de vendredi à dimanche derniers auprès de 811 électeurs inscrits; la marge d’erreur serait de 3,4 points de pourcentage.