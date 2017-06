MONTRÉAL — La médecine traditionnelle chinoise (MTC) pourrait se révéler utile pour certains patients souffrant d’une maladie cardiaque, selon une étude publiée par le Journal of the American College of Cardiology.

Les chercheurs ont analysé des études randomisées réalisées depuis dix ans sur l’utilisation de la MTC pour traiter des problèmes comme l’hypertension, le diabète, la dyslipidémie, l’athérosclérose et l’insuffisance cardiaque chronique.

Toutes les études ont conclu que la MTC avait l’effet attendu sur ces problèmes de santé. Plusieurs produits chinois, par exemple, semblaient combattre efficacement l’hypertension, ce qui en fait des alternatives intéressantes pour les patients intolérants des traitements occidentaux ou incapables de se les offrir.

D’autres études à long terme seraient maintenant nécessaires pour déterminer si ces effets se traduisent par des bienfaits à long terme.

L’auteur de l’étude a rappelé que les produits utilisés en MTC sont souvent des formules complexes qui sont ensuite adaptées au patient individuel.