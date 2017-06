Une poignée de personnes ont manifesté cet après-midi devant les locaux de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) à Longueuil, afin de demander l’ouverture quatre saisons de la piste multifonctionnelle et du trottoir du pont Jacques-Cartier.

La manifestation était organisée par l’Association des piétons et cyclistes du Pont Jacques-Cartier (APC-PJC) qui a comme mission de promouvoir le transport actif sécuritaire pour les piétons et les cyclistes sur le pont.

La PJCCI refuse toujours de confirmer l’ouverture de la piste et du trottoir pour l’hiver prochain et les manifestants craignent que les piétons et les cyclistes ne puissent franchir le pont durant cette période.

«Nous sommes ici pour mettre de la pression sur la PJCCI, explique un porte-parole de l’APC-PJC, Mike Muchnik. Ce n’est pas en novembre, quand la première neige va tomber, qu’il sera le temps d’agir.»

«Ce n’est pas une mesure qui serait très couteuse et ça ferait toute la différence pour les usagers. On pousse partout pour ouvrir des pistes cyclables en hiver, il me semble qu’en 2017, on est rendu là», a ajouté le porte-parole.

Le pont Jacques-Cartier est, pour l’instant, le seul axe accessible pour le transport actif entre Montréal et la Rive-Sud. L’association estime que près de 3500 piétons et cyclistes empruntent le pont chaque jour durant l’été et près d’une cinquantaine pendant la période hivernale, même si c’est officiellement interdit.