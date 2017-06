QUÉBEC — Il sera bientôt possible pour des milliers de restaurateurs et propriétaires de bars au Québec de demander un seul permis d’alcool pour leur établissement, si l’on se fie au projet de règlement présenté mercredi par le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux.

Celui-ci dépoussière la Loi sur les permis d’alcool, tel que promis dans le budget 2015. Le gouvernement Couillard s’était alors engagé à moderniser la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).

Il y a actuellement près de 22 000 permis en circulation, les entreprises devant être titulaires d’autant de permis d’alcool qu’il y a de pièces ou de terrasses dans un établissement. Après l’implantation du permis unique, ce nombre diminuera à 14 000 permis.

La mesure touchera environ la moitié des 11 740 titulaires de permis de bars et de restaurant, soit 5700 établissements qui détiennent plus d’un permis ou plus d’une autorisation.

Par ailleurs, l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) a demandé — et obtenu —la mise en place de sanctions administratives plutôt que la suspension ou la révocation du permis lors d’infractions mineures à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.

La RACJ implantera aussi, au cours de l’été, un système électronique visant à faciliter le dépôt des demandes de permis de réunion en ligne. La régie délivre annuellement plus de 55 000 permis de réunion.

Cette nouvelle méthode de transmission des demandes permettra de simplifier le processus pour les demandeurs et de diminuer les délais de traitement.

À compter de la publication du règlement dans la Gazette officielle, toute personne intéressée à formuler des commentaires sur le sujet sera priée de le faire avant l’expiration du délai de 45 jours.

Le dossier aboutit après de longues années

L’ARQ et l’Union des tenanciers de bars du Québec (UTBQ) se battent depuis de nombreuses années pour un allègement réglementaire dans leur secteur.

En 2012, le ministre de la Sécurité publique de l’époque, Robert Dutil, avait déposé à l’Assemblée nationale le projet de loi 68 modifiant la Loi sur les permis d’alcool. Mais le déclenchement des élections quelques mois plus tard avait empêché son adoption.

Le 15 novembre 2012, le député libéral Robert Poëti récidivait avec le projet de loi 194, qui, lui aussi, est mort au feuilleton.