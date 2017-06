QUÉBEC — La première saison de cuisine de rue à Québec a été lancée mercredi au Domaine de Maizerets, qui sera l’un des sites qui accueilleront des camions-restaurants au cours de l’été.

Un projet pilote a été mis sur pied par la Ville de Québec pour encadrer cette nouvelle offre culinaire sur son territoire.

La conseillère municipale du district de Saint-Roch–Saint-Sauveur, Chantal Gilbert, a expliqué que l’on répondait ainsi à la pression populaire, les citoyens souhaitant qu’il y ait des camions de rue à Québec. Selon elle, tout a été mis en oeuvre pour que ces camions de rue ne viennent pas concurrencer les restaurateurs qui sont déjà bien installés. Ils se retrouveront donc dans des lieux où il y avait peu de services en alimentation.

Un comité de sélection, présidé par le chef émérite Jean Soulard, a été mis en place pour permettre la réalisation du projet. Le comité a raffiné les critères et sélectionné les camions participants. L’originalité et la qualité de la nourriture, la présentation et l’autarcie des camions et la salubrité faisaient partie des principaux critères de sélection. Un tirage au sort pour l’emplacement des camions-restaurants pour les huit premières semaines de la saison a ensuite été réalisé.

Le public pourra prendre connaissance des emplacements sur le site internet de la Ville de Québec. L’horaire pour l’été est disponible au ville.quebec.qc.ca/cuisinederue.

Une plateforme informative destinée aux clients, pouvant prendre la forme d’une application mobile, pourrait aussi être développée sous peu par les restaurateurs.