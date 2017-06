WASHINGTON — La Maison-Blanche affirme que le président américain Donald Trump compte nommer Kelly Knight Craft comme nouvelle ambassadrice des États-Unis au Canada.

Mme Knight Craft est une grande donatrice politique et philanthrope ayant des liens personnels avec l’industrie du charbon et des relations professionnelles avec la Maison-Blanche et le Sénat américain.

La femme originaire du Kentucky avait été désignée par le président George W. Bush comme déléguée des États-Unis aux Nations unies en 2007, et elle a aussi cofondé un organisme de bienfaisance pour fournir de la nourriture, un refuge et des vêtements à des enfants sri-lankais sans-abri ou orphelins à la suite du tsunami dévastateur de 2004.

La nomination de Mme Knight Craft comme ambassadrice des États-Unis au Canada doit être approuvée par le Sénat américain.

Son mari est le milliardaire du charbon Joe Craft, qui est considéré l’individu non élu le plus puissant du Kentucky. Il était un détracteur des politiques environnementales de l’administration Obama et conduit un véhicule utilitaire sport comportant l’inscription «Amis du charbon» («Friends of Coal») sur la plaque d’immatriculation.