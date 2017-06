Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Deux Montréalais attaquent le gouvernement pour «mourir dans la dignité»

Deux Montréalais, en grande souffrance physique et atteints de maladies incurables, veulent obtenir une aide médicale à mourir que la loi actuelle leur prive. Avec leur avocat, Me Jean-Pierre Ménard, ils s’adresseront aux tribunaux pour obtenir gain de cause.

2) Le transport du futur en mode représentation à Montréal

Pas moins de trois évènement mettent le transport du futur à l’honneur cette semaine à Montréal. Voici un aperçu de trois projets qui pourraient révolutionner le transport (ou pas!): l’air-taxi, l’avion spatial solaire et la capsule train.

3) Manque de rigueur au ministère des Transports

Le ministère des Transports manque de rigueur dans l’attribution et l’encadrement des contrats qu’il accorde à des firmes privées, conclut une fois de plus la vérificatrice générale, dans le deuxième volet de son rapport sur la gestion de ce ministère, déposé hier à l’Assemblée nationale.

4) Ottawa compte investir 1,3 milliard $ dans le REM

Le premier ministre Justin Trudeau annoncera un engagement de 1,28 milliard $ du fédéral, aujourd’hui, pour le Réseau électrique métropolitain (REM), projet ferroviaire majeur dans la région de Montréal qui doit relier la ville aux banlieues et à l’aéroport international.

5) Donald Trump sous enquête pour une possible obstruction à la justice

Le Washington Post rapporte que Robert Mueller, le procureur spécial chargé de l’enquête sur la possible ingérence de la Russie dans la présidentielle américaine, se penche désormais sur le cas du président américain Donald Trump pour tenter de savoir s’il a fait obstruction à la justice.