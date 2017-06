HALIFAX — Le premier ministre de Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, a procédé à un remaniement de son cabinet, jeudi, et a fait entrer trois nouveaux visages au conseil des ministres.

La plus importante nomination est celle de Karen Casey, qui passe de l’Éducation aux Finances et au Conseil du trésor, et devient aussi vice-première ministre. Elle remplace aux Finances Randy Delorey, qui passe à la Santé, en remplacement de Leo Glavine, qui s’occupera dorénavant du portefeuille des Communautés, de la Culture et du Patrimoine, et de celui des Aînés.

Geoff MacLellan assumera plusieurs portefeuilles, notamment à l’Entreprise, à l’Énergie, au Commerce et à Service Nouvelle-Écosse. Zach Churchill sera ministre de l’Éducation.

Le premier ministre McNeil a indiqué que son gouvernement avait entendu les doléances des citoyens concernant les soins de santé et les écoles. Ces deux portefeuilles passent d’ailleurs à d’autres mains.

Trois députés d’arrière-ban accèdent au cabinet: Patricia Arab devient ministre des Services internes et ministre de Communications Nouvelle-Écosse; Iain Rankin est nommé ministre de l’Environnement, et Derek Mombourquette sera ministre des Affaires municipales.

Le nouveau cabinet de 17 membres comprend maintenant cinq femmes, soit une de moins qu’en 2013. Le premier ministre avait par ailleurs moins de choix qu’en 2013: au scrutin du 30 mai dernier, le nombre de députés libéraux est passé de 33 à 27, dans une Assemblée législative qui compte 51 sièges.